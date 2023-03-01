Futbol dünyası depremzedeler için "Omuz Omuza" veriyor! Ortak canlı yayına dünyaca ünlü isimler katılacak

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedeler için uzun soluklu bir yardım kampanyasının startını bu akşam veriyor. Acun Ilıcalı'nın sunacağı ve spor kanallarının saat 20.00'de ortak canlı yayınıyla başlayacak "Omuz Omuza" kampanyasına, dünya futbolunun önde gelen isimleri de katkı sağlayacak.

Türk futbolu depremzedeler için 'omuz omuza' duruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN Medya Grup'un ana paydaşlığında düzenlenecek "Omuz Omuza" kampanyası, spor kanallarının ortaklaşa yayınıyla saat 20.00'de başlayacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KAMPANYAYA KATKI SAĞLAYACAK

Kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimlerin katılacağı ortak yayına; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Arsene Wenger, efsane futbolcular Kaka ve Guti gibi dünya futbolunun önde gelen isimleri de katkı sağlayacak.

SPOR KANALLARI ORTAK CANLI YAYIN GERÇEKLEŞTİRECEK

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

"1 MART'TA TEK YÜREK OLUYOR, YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederken, şu değerlendirmede bulundu:

"Futbolun ülke tarihimizde çok önemli bir yeri var. Akıllarımıza kazınan, kalplerimizde yer etmiş, milletimizi gururlandırmış bir çok başarının yaşandığı bir branş futbol. "Yüzyılın Felaketi" süresince gördük ki spor; dayanışmanın da önemli sembollerinden biri. Güzel anılar biriktirmemize vesile olmuş, bizi tüm dünyada onurla temsil etmiş futbol dünyamızın bu zor günlerde bir araya geliyor olması çok anlamlı. Bir tarafında rekabet olan futbolun, ihtiyaç duyulduğu zaman camia fark etmeden birleşiyor ve tek amaç uğrunda ele ele veriyor olması milletimizin ve bu toprakların asil duruşunun da bir ispatı. Bizim sevincimiz de, acımız da bir. Bu vesileyle "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sadece iyi günde değil, zor günde de bir olduğumuzu gösteren Türk milletinin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. 1 Mart'ta tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz."