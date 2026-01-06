Haberler

Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
Güncelleme:
Fenerbahçe; futbol, basketbol ve voleybol dallarında gösterdiği başarı ile bir kez daha dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam bu üç spor dalında da mücadele ettiği maçları kazanarak 4'te 4 yaptı.

  • Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.
  • Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Opet, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 109-56 yenerek son 4 takım arasına kaldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşam futbol, basketbol ve voleybol dallarında dört karşılaşmaya çıkarak oynadığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılmayı başardı.

FUTBOL

Fenerbahçe, futbolda Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükselen taraf oldu.

ERKEK BASKETBOL

EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'u son çeyrekte gösterdiği etkili oyunla birlikte 88-80 mağlup etti.

KADIN BASKETBOL

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertiler Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kaldı.

KADIN VOLEYBOL

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi. Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ama hiçbiri şampiyon olmanın yerini tutmuyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

