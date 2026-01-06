Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
Fenerbahçe; futbol, basketbol ve voleybol dallarında gösterdiği başarı ile bir kez daha dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam bu üç spor dalında da mücadele ettiği maçları kazanarak 4'te 4 yaptı.
- Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.
- Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.
- Fenerbahçe Opet, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 109-56 yenerek son 4 takım arasına kaldı.
FUTBOL
Fenerbahçe, futbolda Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükselen taraf oldu.
ERKEK BASKETBOL
EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'u son çeyrekte gösterdiği etkili oyunla birlikte 88-80 mağlup etti.
KADIN BASKETBOL
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertiler Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kaldı.
KADIN VOLEYBOL
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi. Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini aldı.