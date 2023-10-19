Fransızlar neye uğradığını şaşırdı! Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

THY EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda etkili bir performans sergileyerek maçı çevirdi ve galip geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL dördüncü maçını da kaybetti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 18 sayı geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Asvel'i 101-86 mağlup etti.

İLK ÇEYREĞİ KONUK TAKIM ALDI

Maça iyi başlayan Fransa ekibi, ilk 5 dakikada 15-6 üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren LDLC ASVEL 8. dakikaya 13 sayı önde girdi: 24-11. Kalan dakikalarda faul atışlarından da faydalanan konuk takım ilk çeyreği 28-16 üstün tamamladı.

İLK YARI 13 SAYI FARK YEDİK

Konuk ekip, ikinci periyoda da üstün başladı. Lee'nin 15. dakikadaki basketiyle farkı 18 sayıya (43-25) kadar çekti. Üst üste boş atışları değerlendiremeyen ve bu bölümde savunma performansıyla da etkili olamayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 55-42 geride gitti.

FARK KAPANDI

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya baskılı başladı. 23. dakikada Calathes, kaydettiği sayıyla farkı 6 sayıya indirdi: 57-51. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25. dakikada Guduric'in üçlüğüyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Ev sahibi takım 27. dakikada Motley'in aldığı basket faul ile skoru eşitledi: 66-66. İstanbul ekibi Motley'in 28. dakikada kazandığı serbest atıştan bir tanesi başarılı olunca maçta ilk defa öne geçti 67-66. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 72-70 üstün girdi.

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE FİŞİ ÇEKTİ

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte rakibine öne geçme şansı vermedi ve 34. dakikada Hayes'in 3 sayılık atışıyla skoru 82-77'ye getirdi. Ev sahibi ekip, kalan bölümde Wilbekin, Madar ve Biberovic'in boyalı alanın dışından bulduğu sayılarıyla parkeden 101-86 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise dördüncü maçını da kaybetti.