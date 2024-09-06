Fransa'da tarihe geçti! Barcola, son 90 yılın en erken golünü attı

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin A ilk haftasında İtalya'yı konuk etti. Ev sahibi, maç başlar başlamaz öne geçti, bu gol de tarihe geçti.

12. SANİYEDE GOL GELDİ

Maça hızlı başlayan Fransa'da henüz saniyeler 12'yi gösterirken Paris Saint-Germain'in forması giyen Bradley Barcola sahneye çıktı. Fileleri bulan 22. yaşındaki yıldız, zorlu maça 1-0 önde başlatmış oldu.

SON 90 YILIN EN ERKEN GOLÜ

Öte yandan İtalya ağlarını 12. saniyede havalandırmayı başaran Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken gole de imza atmış oldu.

İTALYANLAR DA TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

Tarihi golü kalesinde görerek karşılaşmaya başlayan İtalya'da tarihi bir geri dönüşe imza attı. 30. dakikada Dimarco, 51. dakikada Frattesi ve 74. dakikada Raspadori ile goller bulan İtalyanlar, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.