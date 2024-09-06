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Fransa'da tarihe geçti! Barcola, son 90 yılın en erken golünü attı

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Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Fransızlar, rakibi karşısında Bradley Barcola'nın henüz 12. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken gol olarak tarihe geçti. Öte yandan müthiş bir geri dönüşe imza atan konuk takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin A ilk haftasında İtalya'yı konuk etti. Ev sahibi, maç başlar başlamaz öne geçti, bu gol de tarihe geçti.

12. SANİYEDE GOL GELDİ

Maça hızlı başlayan Fransa'da henüz saniyeler 12'yi gösterirken Paris Saint-Germain'in forması giyen Bradley Barcola sahneye çıktı. Fileleri bulan 22. yaşındaki yıldız, zorlu maça 1-0 önde başlatmış oldu.

Fransa'da tarih yazdı! Barcola, s0n 90 yılın en erken golünü attı

SON 90 YILIN EN ERKEN GOLÜ

Öte yandan İtalya ağlarını 12. saniyede havalandırmayı başaran Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken gole de imza atmış oldu.

Fransa'da tarih yazdı! Barcola, s0n 90 yılın en erken golünü attı

İTALYANLAR DA TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

Tarihi golü kalesinde görerek karşılaşmaya başlayan İtalya'da tarihi bir geri dönüşe imza attı. 30. dakikada Dimarco, 51. dakikada Frattesi ve 74. dakikada Raspadori ile goller bulan İtalyanlar, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Uluslar Ligi İtalya Fransa İtalya Fransa Futbol Dünya Spor

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