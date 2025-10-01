Haberler

FİNLANDİYA'DA 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası Başladı

FİNLANDİYA'DA 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası Başladı
Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda Türk kadın ve erkek milli takımları galibiyetle başladı. Kadınlar, İngiltere'yi 9-2, Finlandiya'yı ise 9-5; erkekler ise Litvanya'yı 12-3 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptılar.

FİNLANDİYA'nın Lahti kentinde bugün başlayan, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milliler şampiyonaya galibiyetlerle başladılar.

Kadın milliler İngiltere'yi (9-2) ve Finlandiya'yı (9-5) yenerken, erkekler ise Litvanya'yı (12-3) yendiler.

Üç kez Avrupa şampiyonluğu bulunan Kadın milliler ilk maçında Sevda Altunoluk (7), Gülşah Aktürk (1) ve Sevtap Altunoluk'un (1) golleriyle İngiltere'yi 9-2 yendi. İkinci karşılaşmada ise Finlandiya karşısında 9-5 galip gelirken 8 gol Sevda atarken, 1 golde Sevtap Altunoluk kaydetti.

ERKEKLERDEN SON AVRUPA İKİNCİSİ LİTVANYA'YA 12 GOL

Erkek milli takımı Avrupa şampiyonasında ilk maçında son Avrupa ikincisi Litvanya karşısında, Ebubekir Sıddık Kara (8), Burak Korkmaz (3) ve Yunus Emre Akyüz'ün (1) golüyle maçı 12-3 kazandı.

Şampiyonada ikinci gün programı ise şu şekilde:

2 Ekim Perşembe günü Erkekler milliler Saat 09: 00'da Finlandiya, 16: 45'de ise İngiltere ile, Kadın Goalball milli takımı ise 17: 15'te Almanya ile karşılaşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
