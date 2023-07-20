Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, " Trabzonspor'u bir şans olarak görüyorum. Her gün adım adım ilerleyerek ve daha iyisini yaparak hem takım arkadaşlarımın hem de takımımızın yararına çalışarak eski günlerime tekrar ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bunu da başarabilecek bir takım olduğumuzu görebiliyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da takımın Hırvat stoperi Filip Benkovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirten Benkovic, "Şu an bulunduğum kulübün neresi olduğunun farkındayım. Harika tarihi, inanılmaz taraftarı olan ve bu taraftarın her maç takıma destek verdiği büyük bir takım olduğunun farkındayım. Dolayısıyla burada olmak benim içinde ayrıca bir zevk. Geldiğim ilk günden itibaren bütün takımın, bütün arkadaşlarımın beni en iyi şekilde karşıladığını, onlardan biriymişim gibi hissettirdiklerini söyleyebilirim. Benim buradaki amaçlarımdan bir tanesi de çalışmak, çalışmak ve daha fazla çalışmak. Önümüzdeki sezon bütün maçlarda hazır olabilmek ve en iyisini hak eden taraftarımıza mutluluğu verebilmek istiyorum" diye konuştu.

"5 yıl önce İngiltere'ye transferim vardı. İlk yıl belki çok kötü değildi ama yaşadığım sakatlık sonrası geride kalmak zorunda kaldım. Sakatlık her oyuncuyu kötü etkiliyor. Sizin o ana kadar taşıdığınız formayı başka bir oyuncu alabiliyor. Çok kolay bir durum değil. Bu durum bende başarıya olan açlık seviyemi artırdı. Bir Alman takımında oynadım ve yine kendimi bulabilme fırsatı yakaladım. Çıktığım seviyeye geri dönebilmek ve kendimi en iyi şekilde gösterebilmek istiyorum. Bu nedenle Trabzonspor'u bir şans olarak görüyorum. Her gün adım adım ilerleyerek ve daha iyisini yaparak hem takım arkadaşlarımın ve takımımızın yararına çalışarak eski günlerime tekrar ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bunu da başarabilecek bir takım olduğumuzu görebiliyorum. Soyunma odasına baktığımda başarıya aç olan oyuncuların olduğunu görebiliyorum."