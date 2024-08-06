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Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybol çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın maç sonundaki açıklamaları dikkat çekti. Müsabaka içinde bir sakatlık yaşamasına rağmen devam eden Gizem Örge, "Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omuzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek tarihimizde ilk kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları'nın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

"OMUZUMU SAHADA BIRAKTIM SANDIM"

Müsabaka içinde bir sakatlık yaşamasına rağmen devam eden Gizem Örge, "Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omuzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'dan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

"MADALYAYI HAK EDİYORUZ"

Sakatlığına rağmen maça devam eden isimlerden bir diğeri Hande Baladın ise gözyaşlarıyla, "Madalyayı hak ediyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Filenin Sultanları'dan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

"SONUNA KADAR MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik de oyuncuların alkışı hak ettiğini belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bugün Türk sporu için tarihi bir gün. Artık bilen, bilmeyen, içerden, dışardan, seven, sevmeyen herkesten ayağa kakıp bu takımı alkışlamasını rica ediyoruz. Çok emek var. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Daha bitmedi, yolumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Filenin Sultanları'dan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

"SAHADA HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Ne maçtı ama... Sahada herkes elinden geleni yaptı. Maçta bir arada kaldık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4'teyiz. Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Çok mutluyum, ben gerçekten çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak." dedi.

"UMARIM İLK OLİMPİYAT MADALYAMIZ OLACAK"

Kritik anlarda sahneye çıkan ve sayı kazandıran Ebrar Karakurt ise şu ifadeleri kullandı: "Madalya alıp ülkemize dönmek istiyoruz. Umarım ilk olimpiyat madalyamızı burada alacağız. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyoruz."

"HER ŞEYİ BİLENLER BİRAZ SABRETSİN"

Mücadele sonrasında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Söyleyecek çok şey var ama yarı finali bir oynayalım, sonra konuşalım. Her şeyi bilenler lütfen biraz sabretsinler. Bu takımın yarı final ve finalini beklesinler. Biz bu hakaret ve küfürleri hak etmedik!" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları Filenin Sultanları Gizem Örge Paris Spor Haberler

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Yorumlar (14)

Karadagli Kadir:

Helal olsun size Türkiyenin gururu filenin Sultanlari Insaallah final oynarsiniz,inaniyorum ki Ben Türküm diyen herkes Dünyanin heryerinden sizlere alkis gelmistir Ne Mutlu Türküm diyene

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Karadagli Kadir:

Hosuna gitmeyen bir kac kisiye gelsin Ne Mutlu Türküm diyene

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Sinan Bulduk:

Filenin çapulcccuları

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JY:

İŞTE MUSTAFA KEMAL'İN KIZLARI!!!!!! TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR.

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Sinan Meydan:

Babaları belli değil mi demek istiyorsun ?

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Sinan Bulduk:

İşte heykelin kızları…86 yıl olmuş kurtulalı..

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Sinan Bulduk:

Kasap dükkanının kızları , tebrik edemiyorum, yarı finalde elenmeniz dileğiyle..

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mert kılıc:

madalya alırsanız melissa vargas sağolsuz yazdırın :)

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cavit dogan:

Hepsini tebrik ediyorum. Bi ara birileri Melisa Vargas'ı eleştiriyordu Türk değil falan diye, ben Türk'üm ya o benden daha çok Türkmüş gibi oynadı helal olsun kıza. Bu haberdeki Gizem'in kurtardığı 3 sayı var ki buna da helal olsun. Kızların sayesinde Altın aldık aldık yoksa bu sene turist gibiyiz oralarda..

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Didar Myradow:

Kesin altı gelecek.Başarılar filenin sultanları.Hadi avrupayı feth edin.

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