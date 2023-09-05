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Gruptan çıktık! Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK

Filenin Efeleri, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu.

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 3-0 yenerek gruptan çıktı

GRUPTAN ÇIKTIK

Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti. A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 3-0 yenerek gruptan çıktı

  • Salon: Shlomo Group Arena
  • Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)
  • Türkiye: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Arda Bostan)
  • İsrail: Hershko, Sokolov, David, Goldrin, Genis, Katzenelson (Roitman, Liberman, Ariel, Rura, Haver)
  • Setler: 25-23, 25-13, 25-17
  • Süre: 80 dakika (29, 24, 27)

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 3-0 yenerek gruptan çıktı

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