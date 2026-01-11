Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Fildişi Sahili, Mısır'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Fildişi Sahili'nde forma giyen Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, maç sonunda üzüntüden gözyaşlarını tutamadı.
- Mısır, Afrika Kupası çeyrek finalinde Fildişi Sahili'ni 3-2 mağlup etti.
- Mısır'ın gollerini Omar Marmoush, Rami Rabia ve Muhammed Salah attı.
- Fildişi Sahili futbolcusu Christ Inao Oulai, maç sonunda ağladı.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mısır, 3-2'lik skorla kazandı.
5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN MISIR
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Omar Marmoush, 32. dakikada Rami Rabia ve 52. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Fildişi Sahili'nin golleri 40. dakikada Ahmed Fatouh (K.K) ve 73. dakikada Guela Doue'den geldi. Bu sonuçla birlikte mücadeleyi kazanan Mısır, yarı finale yükseldi.
SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ
Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başladı.
OULAI GÖZLERİNİ TUTAMADI
89. dakikada yerini Seko Fofana'ya bırakan genç yıldız Oulai, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcunun üzün süre ağladığı görülürken, takım arkadaşları Oulai'yi teselli etti.