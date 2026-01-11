Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mısır, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN MISIR

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Omar Marmoush, 32. dakikada Rami Rabia ve 52. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Fildişi Sahili'nin golleri 40. dakikada Ahmed Fatouh (K.K) ve 73. dakikada Guela Doue'den geldi. Bu sonuçla birlikte mücadeleyi kazanan Mısır, yarı finale yükseldi.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başladı.

OULAI GÖZLERİNİ TUTAMADI

89. dakikada yerini Seko Fofana'ya bırakan genç yıldız Oulai, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcunun üzün süre ağladığı görülürken, takım arkadaşları Oulai'yi teselli etti.