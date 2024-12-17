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FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı

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FIFA The Best ödüllerinde yılın en iyi oyuncusu Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior seçildi. En iyi teknik direktör ödülünü ise İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti aldı. FIFA Puskas Ödülü'nü ise Manchester United'da forma giyen Alejandro Garnacho kazandı.

FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA The Best Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.

BİRÇOK ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

YILIN EN FUTBOLCUSU VINICIUS JR. OLDU

Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. En iyi teknik direktör ödülünü ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti aldı.

FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı

YILIN EN İYİ 11'İ

Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday gösterildiği yılın en iyi 11'i ise şu şekilde;

  • Emiliano Martinez
  • Dani Carvajal
  • Antonio Rüdiger
  • Ruben Dias
  • William Saliba
  • Rodri
  • Toni Kroos
  • Jude Bellingham
  • Lamine Yamal
  • Vinicius Junior
  • Erling Haaland

PUSKAS ÖDÜLÜ GARNACHO'NUN

FIFA Puskas Ödülü'nü Manchester United'da forma giyen Alejandro Garnacho kazandı. Arjantinli genç yıldız, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanan Everton karşılaşmasının 3. dakikasında harika bir röveşata golü atmıştı.

FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı

EN İYİ KADIN FUTBOLCU BONMATİ

Öte yandan yılın en iyi kadın futbolcusu da belli oldu. Barcelona takımında başarılı bir performans gösteren Aitana Bonmati 2024 yılının en iyi kadın futbolcusu seçildi. Bonmati, Ballon d'Or 2024 ödülüne de layık görülmüştü.

FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı

FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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