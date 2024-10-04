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FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı

FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
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FIFA, Gazze'de devam eden soykırıma rağmen İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik Filistin'den yapılan çağrıya ilişkin vereceği kararı bir kez daha erteledi. Konuyu geçen temmuz ayındaki olağanüstü konsey toplantısında ele alma sözü veren FIFA Konseyi, kararı 31 Ağustos'taki toplantısına ertelemiş ve daha sonra da ekim ayı toplantısına taşımıştı.

FIFA, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik başvurunun görüşüldüğü dünkü toplantıda yine bir yaptırım kararı alamadı.

KARAR VERMEYİ BİR KEZ DAHA ERTELEDİ

FIFA Konseyi, Gazze'de devam eden soykırıma rağmen İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik Filistin'den yapılan çağrıya ilişkin vereceği kararı bir kez daha erteledi.

FİLİSTİN, MEN TALEP ETMİŞTİ

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik FIFA'ya yaptıkları başvuruyla ilgili bağımsız bir hukuki değerlendirme alırken, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini beklediklerini açıklamıştı. Konuyu geçen temmuz ayındaki olağanüstü konsey toplantısında ele alma sözü veren FIFA, kararı 31 Ağustos'taki FIFA Konseyi toplantısına ertelemiş ve daha sonra kararını ekim ayı toplantısına taşımıştı.

İSRAİL, BAŞVURUŞUYU GERİ ÇEKMELERİ İÇİN TEHDİT ETTİ

PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti. Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın, İsrail'in ihracına yönelik FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

İSRAİL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FIFA, disiplin komitesinin ise Filistin Futbol Federasyonu tarafından öne sürülen ayrımcılık suçuna ilişkin İsrail'e yönelik soruşturma başlatmakla görevlendirildiğini açıkladı. Bu kapsamda Filistin topraklarında bulunduğu iddia edilen İsrail futbol takımlarının İsrail'deki müsabakalara katılımı da soruşturulacak.

INFATINO'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Konuyla ilgili olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bölgede devam eden şiddet, her şeyden önce 74. FIFA Kongresi'nde de belirtildiği gibi barışa ihtiyacımız olduğunu doğruluyor. Olanlar karşısında son derece şaşkın olduğumuz ve düşüncelerimizin acı çekenlerle birlikte olduğu bir dönemde, tüm tarafları bölgede barışı derhal yeniden tesis etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Uluslararası İlişkiler Filistin Politika Futbol İsrail Dünya Gazze Spor

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Yorumlar (2)

S y:

HEPSİ AYNI B...KUN FARKLI TONU...İTRAİLE DOKUNMAZLAR

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Carousell Eu:

adamlar etin dotunu kesiyor. herifler hala futboldan men edin diyor.

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