Dünya Kupası final bilet fiyatları 11 bin doları buldu

FIFA 2026 Dünya Kupası biletleri Çarşamba günü ilk defa açıktan satışa çıktı.

Final maçı için bilet fiyatları 10.990 dolara kadar yükselerek gişe fiyatlarına göre hesaplandığında bir futbol maçına normal giriş için şimdiye kadarki en pahalı bilet fiyatı olarak kayda geçti.

ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupasına ev sahipliği yapmak için sundukları teklif kitapçığında final maçı biletlerinin en fazla 1.550 dolara mal olacağını söylemişti.

Aralık ayında biletler her ülkenin resmi taraftar kulübü üyelerine satışa çıktığında, en pahalı bilet 8.680 dolar olarak listelenmişti.

2 Nisan'da son, yani genel satış dönemi başladığında fiyatlar tekrar yükseldi.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde için en pahalı koltukların biletleri 1.604 dolara satılmıştı.

FIFA fiyatlandırma yapısını hiç açıklamadığı için bu yazki turnuvada biletlerin gerçek maliyetini belirlemek zor.

Ayrıca, geçmiş talebe bağlı olarak her satışta fiyatların değiştiği bir tür dinamik fiyatlandırma sistemi kullanılıyor.

Geçen yılın sonlarında, ilk bilet satışlarındaki fiyatlar "muazzam bir ihanet" olarak nitelendirilmişti. Aralık ayında FIFA, az sayıda 60 dolarlık biletin satışa sunulduğunu duyurdu.

Biletler ilk kez açık satışa sunulmazı turnuva organizatörlerinin ne kadar ücret talep ettiğine dair bir başka ipucu verdi.

Final maçı biletlerinde hangi fiyatlar görüldü?

Fiyatlar veya her kategorideki mevcut bilet sayısı hakkında bilgi sahibi olmadan genel olarak biletlerin fiyatlandırmasını değerlendirmek imkansız.

FIFA bilet satış sitesini inceleyip hala satıştaki biletlerin fiyatlarına bakmak iyi bir fikir verebilir. Ancak bu şekilde hala daha pahalı veya daha uygun fiyatlı kategorilerde fazla bilet olup olmadığı görülemiyor.

Gözlemlere göre, Dünya Kupası finali bilet fiyatları, Aralık ayındaki satışa kıyasla genel satışta %38'e varan oranda arttı.

FIFA ayrıca, "son dakika satışları" dönemi başladığında hangi maçların hangi fiyatlarla satışa sunulacağı konusunda önceden herhangi bir bildirim yapmadı.

Bilet almayı başaranlar, en çok talep gören maçların fiyatlarının yükseldiğini gördüler.

Resmi yeniden satış platformundaki bilet fiyatları ise daha da yüksek.

Bir satıcı, bir bilet için 82.780 dolar istiyordu.

'FIFA'nın bilet satışlarında bir leke daha'

FIFA'nın bilet satış sürecini yönetme biçimi kafa karışıklığına ve tartışmalara yol açtı.

Fiyatlandırma yapısının olmaması ve satış dönemlerinden önce çok az bilgi verilmesi nedeniyle, taraftarlar Dünya Kupasına gitme planları yapmakta zorlandılar.

İngiltere Milli Takımı'nın deplasman maçları için Futbol Taraftarları Birliği'nin taraftar elçisi Thomas Concannon, BBC Spor'a yaptığı açıklamada "Süreç tamamen gizli gibi görünüyor. Taraftarlar nerede durduklarını bilmiyorlar" dedi.

Genel satış başladığında da durum farklı olmadı.

Taraftarlara "son dakika satışları" hakkında hiçbir bilgi verilmedi ve yanlış bilet kuyruklarına yönlendirildiler.

Concannon, "FIFA'nın bilet satışlarına bir leke daha sürüldü" diye konuştu.

Concannon, tüm harcamalar hesaba katıldığında, Dünya Kupası'nı yerinde izleme maliyetinin sadece birkaç maç için bile "binlerce, hatta 10.000 sterlinin üzerinde" olacağını söyledi.

"Bazen hayatınızda sadece bir kez Dünya Kupası'na gitme fırsatınız olur. Birçoğu için bu bir fırsattı ve artık gitmeye paraları yetmeyecek" dedi.

Bilet alamayanlardan İskoçya taraftarı Allan Ross da bir daha bilet almaya çalışmayacağını ve ABD gezisini bir tatil olarak değerlendireceğini söyledi.

Allan, kuyruk sistemi ve bilet ekleme konusunda birçok sorunla karşılaştı.

"Atmosfer için gidiyorum, tatil için gidiyorum. FIFA yüzünden acı çekerek oraya gitmek istemiyorum. Deliliğin tanımı tam da bu. Daha fazla peşinden koşmayacağım."