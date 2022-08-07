FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan)Türkiye: Arda Sivas 2, Tan Yıldızoğlu 2, Karahan Efeoğlu 3, Berke Büyüktuncel 8, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz 12, Hamza Mestoğlu 9, Eray Büyükcangaz 10, Kerem... Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan) Türkiye : Arda Sivas 2, Tan Yıldızoğlu 2, Karahan Efeoğlu 3, Berke Büyüktuncel 8, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz 12, Hamza Mestoğlu 9, Eray Büyükcangaz 10, Kerem Konan 10 İspanya: Villar 20, Rodriguez 6, Pinedo 6, Garuba 7, Almansa 14, Cebrian 8, Moreno 3, Iglesias 2, Garcia 2, Gomez, Onuetu 1. periyot: 14-22 Devre: 31-36 3. periyot: 39-51 FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi 68-61 mağlup eden İspanya, organizasyonda şampiyonluğu elde etti. Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 18-7. Türkiye, Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İspanya 18. dakika içinde Garcia'nın basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 36-24. Türkiye'nin Kerem, Hamza, Eray'ın basketleriyle 7-0'lık seriyle tamamladığı devreyi İspanya 36-31 galip tamamladı. Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan Türkiye karşısında aradaki farkı 14 sayıya (kadar 49-35) çıkaran İspanya, periyodu 51-39 önde bitirdi. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı. Spor AA / Ali Korkmaz Hırvatistan Türkiye Polonya Fransa Spor Haberler

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