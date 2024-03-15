Sevgilisi Ferdi Kadıoğlu ile yatak odasından video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun, sevgilisi Sera Vrij ile roamantik dakikalar yaşadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

"SAHUR MU YAPIYORSUN?"

Ferdi Kadıoğlu'nun o anlarda kendisini yemeğe kaptırdığını gören sosyal medya kullanıcıları yıldız futbolcuya "Sahur mu yapıyorsun?" şeklinde sorular yöneltti.

FENERBAHÇE KARNESİ

Gösterdiği olağanüstü performansla takımın en çok sevilen futbolcularından olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol atıp 4 de asist kaydetti.

İşte Ferdi ve sevgilisi;