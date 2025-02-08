Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Sezon başında rekor bedelle Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ayak başparmağından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Şu ana kadar 16 maç kaçıran Ferdi'nin sezon sonuna kadar toplamda 30-35 kaçırması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerdeki 6 sezonda sakatlığı nedeniyle 28 maç oynamayan 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde bu sayıya 6 ayda ulaşacak.
Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a gönderdiği milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası sona derece talihsiz başladı.
PARMAĞINDAN SAKATLANDI, SEZONU KAPATTI
Ferdi Kadıoğlu, Brighton kariyerine iyi bir giriş yapsa da oyuncunun ayak başparmağından geçirdiği sakatlık sezonu kapatmasına neden oldu. Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle şu ana dek 16 maç kaçırırken, sezon sonuna kadar bu sayının 30-35 maça çıkması bekleniyor.
6 YILDA YAŞAMADIĞINI 6 AYDA YAŞAYACAK
Ferdi Kadıoğlu 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de ise toplam 28 maçta sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Başarılı futbolcu böylece bu rakamı sadece 6 aylık Brighton döneminde aşmış olacak.
BRIGHTON PERFOMANSI
Brighton ile toplam 8 maça çıkıp 440 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gollük skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi'nin İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.