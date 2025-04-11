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Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi

Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint-Maximin, Fenerium'da alışveriş yapan taraftarların ücretlerini ödedi. Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kriz sonrası formunda yükseliş gösteren Maximin, taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra kulüp mağazasından alışveriş yapan taraftarların ücretlerini karşıladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Murinho ile yaşadığı kriz sonrası fiziksel durumu ve formunda yükseliş gösteren Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin resmi satış mağazası Fenerium'da görüntülendi.

Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi

TARAFTARA TEK KURUŞ ÖDETMEDİ

Allan Saint-Maximin alışveriş yapan taraftarla fotoğraf çekildikten sonra güzel bir jest yaparak kulüp mağazasından alışveriş yapan taraftarların ücretlerini karşıladı.

Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi

Yaptığı bu özel jestle ilgili konuşan Allan Saint-Maximin, "Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım" dedi.

Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi

Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi

Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Hadi gözüme girdin be big maxi man.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

sakar sakir filmindeki bugun ne alirsan bedava gibi yani…

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

ayol adam yeterince bara gazanıyo demekki

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