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Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar

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Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenliyor. İstanbul Valiliğine gönderilen yazıyla yürüyüş için izin talep eden taraftarlar, Valilikten çıkan onayın ardından Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın istifasını isteyerek protesto düzenledi.

Son olarak Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenliyor.

Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar

ALİ KOÇ VE ACUN'U İSTİFAYA ÇAĞIRIYORLAR

Yoğurtçu Parkı'nda buluşan Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç istifa, Yönetim istifa" sloganları ile yürüyüş gerçekleştiriyorlar. İstanbul Valiliğine gönderdikleri yazıyla istifa yürüyüşü için izin talep eden taraftarlar, Valilikten çıkan onay ardından, Yoğurtçu Parkı'nda buluştular. Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifasını isteyen taraftarlar, pankartlar açtılar.

Sarı lacivertlilerin önde gelen taraftar gruplarından biri olan Until The Grave (UTG), Kadıköy'de yer alan Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen kişilerle birlikte protesto düzenleyen kalabalık, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar

Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar
Haberler.com / Barış Polat - Spor

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Yorumlar (2)

adem karabıyık:

Mevcut yönetimin işi bilmediğine emindim ama artık FENERBAHÇE' li olduklarından da kuşku duymaya başladım.

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Hako Sanane:

Yok ya böyle iyi. Kalsınlar. Bu sene 5. Yıldızımızı takalım. Sonra bakarız ya

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