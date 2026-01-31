Haberler

Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip

Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
Güncelleme:
Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in, Ajax'ın transfer listesine alındığı iddia edildi. Hollanda basınından gelen haberlere göre, Ajax orta sahasını güçlendirmek için Fred'i kadrosuna katmayı planlıyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, transferin gerçekleşmesi halinde kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek. Fred, futbol kariyerine Brezilya'nın Internacional takımında başladı ve daha sonra Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giydi.

  • Ajax, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i transfer listesine aldı.
  • Transfer gerçekleşirse Fred, kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek.
  • Fred, daha önce Internacional, Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe'de oynadı.

Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için ayrılık ihtimali yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli futbolcunun bu kez Avrupa'nın dev kulüplerinden biriyle anıldığı öne sürüldü.

AJAX, FRED'İN PEŞİNDE

Hollanda basınından AD'nin haberine göre Ajax, orta sahasını güçlendirmek için Fred'i transfer listesine aldı. 6 numara pozisyonuna takviye yapmayı planlayan Hollanda ekibinin adayları arasında Brezilyalı futbolcunun da yer aldığı belirtildi. Ajax'ın, Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞAYABİLİR

Transferin gerçekleşmesi halinde 32 yaşındaki Fred, kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek. Tecrübeli orta saha, daha önce Hollanda'da hiç oynamadı.

KARİYER YOLCULUĞU

Futbola Brezilya'nın Internacional takımında başlayan Fred, ardından Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giydi. Deneyimli futbolcu, 2,5 sezondur sarı-lacivertli ekipte görev yapıyor.

Numan Darğın
Yorumlar (2)

ruhi kara:

FB nin en iyisi denecek oyuncu..

tolgn:

hemen verin, takımı 3 yıldır yavaşlatan baş mimar

