Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 Yendi
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Serdar Dursun ), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 90 Çağlar Söyüncü)
Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev (Dk. 46 Vedat Karakuş), Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Nani), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza (Dk. 56 Barasi), Balotelli (Dk. 81 Aimbetov)
Goller: Dk. 17 Djiku, Dk. 51 Dzeko, Dk. 70 Tadic, Dk. 85 Serdar Dursun ( Fenerbahçe ), Dk. 25 Balotelli, Dk. 80 Barasi (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 64 Oosterwolde, Dk. 72 Szymanski ( Fenerbahçe ), Dk. 84 Nani (Yukatel Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yendi.
48. dakikada Tadic'in soldan yerden sert pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı sahanın ortalarından hızlı kullandığı taç atışında savunma arkasına koşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
53. dakikada ön alanda presle topu kapan Mohammadi'nin pasında ceza yayı üzerinden Yusuf Sarı'nın sert şutunda, İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
55. dakikada Tadic, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgide Ferdi'yi gördü. Ferdi'nin ceza sahası solundan dışarıya doğru çıkardığı topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Szymanski'nin kontrol ettikten sonra şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
59. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına kaleciden hemen önce altıpas üzerinde Zajc'ın dokunuşunda, top yandan dışarı çıktı.
66. dakikada Balotelli'nin ceza sahası hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı tam köşeden kornere çeldi.
70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan rakip yarı sahaya atılan uzun topa yapılan pres sonucunda savunmanın da hatasıyla orta alanda topu kazanan Tadic'in uzak mesafeden kalecinin üstünden şutunda top ağlara gitti: 3-1.
80. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta Emre Akbaba'nın pasında sağda topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert ortasında, arka direkte Barasi topu boş kaleye gönderdi: 3-2.
85. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski'nin arka direğe sert ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.