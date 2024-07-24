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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

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Fenerbahçe, transferi için yoğun çaba sarf ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli takım için yola çıkan yıldız futbolcu, sağlık kontrolleri ve imza için bugün saat 14.50'de İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN NESYRI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak teknik direktör Jose Mourinho üzerinden En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

İSTANBUL'A GELİYOR

27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirecek olan özel jet havalandı. Faslı golcü, bugün saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. En-Nesyri, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylelikle Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulan bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

KARİYERİ

Son olarak 5 sezondur İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen En-Nesyri, çıktığı 196 maçta 73 gole imza attı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 20 golle tamamladı. En-Nesyri, İspanya'da Sevilla dışında Leganes ve Malaga formaları da giydi. Faslı forvetin milli formayla ise 60 maçta 17 golü bulunuyor..

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

Burak Reis:

Hadi Hayırlı olsun inşallah ????

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Dizar Tokkaş:

Bu yıl Fener kesin batar. Kayyum hazır olun.

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Kerim AYDOĞAN:

Dizar Tokkaş:Hava kapalı ama kemik yağdıramazsın

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Baba Yabgu:

Feytocular bırakırsa olacak

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ibrahim yılmaz:

bu senede fener şampiyon desene??

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Letgohesap null:

Fenerbahçe bu yıl ligi 3 üncü bitirir

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Yunus Akcan:

Bu sene şu şampiyonluk hasretimize son verirsek eskisi gibi lige ambargo koymaya başlarız. Teknik ekip iyi kadro çok çok iyi. Teşekkürler Ali Koç Acun Ilıcalı. Sahne senin Mourinho

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Alihan Aksoy:

Şinanay da yavrum şina şina nay

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tolgn:

5 Yılda 70 gol atmış. bide tarihin en pahalısı. bence cengis ünderden daha da hüsran olucak, yazık. biz arablardan kurtulmak isterken bizimkiler tarih yazıyormuş... avrupa kulüpleri uyuyor, bi fener bunu buldu. türkiyemde bundan kac tane daha üstün forvet var, haksızlık. bu yönetimin ne yaptığı belli değil. bu paraya kimleri getirirdin. rezalet....

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Yusuf Yıldırım:

fener yine transferin şampiyonu.

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