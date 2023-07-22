Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı süren oyuncuların yanı sıra yeni transferler de antrenmana katıldı. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma kondisyon ve takım organizasyonları üzerine yapıldı.

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmana tedavisi devam eden Lincoln Henrique ve tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu katılmadı. Sakatlığı süren isimlerden Joshua King ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

İlk çalışmasını dün Samet Akaydın ve Tadic'le birlikte yapan yeni transfer Becao, bugün takımla birlikte ilk kez sahada yer aldı.

Antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, Umut Nayir ile kısa süre konuştu.

Kondisyon ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşusuyla başladı. Futbolcular daha sonra gruplar halinde pas ve minyatür kaleye hücum organizasyonu yaptı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.