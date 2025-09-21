Oy kullanma işlemi başladı! Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Başkanlık seçimi için oy verme işlemi 10.00 itibariyle başladı. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye saat 17.00'a dek 50 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirilebilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı Şekip Mosturoğlu, yeni başkanı açıklayacak.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı olmak için oy bekleyecek.

İKİ ADAYIN YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Listeleri şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla geçmesi bekleniyor. Kongrede 35 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde daha önce 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

İLK KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLDİ

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.

38. BAŞKAN OLACAK

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, seçimi kazanması durumunda Fenerbahçe Kulübünün 38. başkanı olacak.