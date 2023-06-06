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Fenerbahçe'ye gözdağı! Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle final öncesi moral depoladı

Spor Haberleri

Pazar günü Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Başakşehir, Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligin 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Turuncu-Lacivertli ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar l'e indirdi. Lucas Lima, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Fenerbahçe'ye gözdağı! Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle final öncesi moral buldu

Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.

Fenerbahçe'ye gözdağı! Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle final öncesi moral depoladı

Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Trabzonspor Spor Haberler

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