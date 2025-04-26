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Fenerbahçe'ye Gaziantep'te şok: Taraftarlar otelin önünde bekledi

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Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e giden Fenerbahçe'ye az sayıda taraftar tarafından protestolu bir karşılama yapıldı. Takımın kamp yapacağı otel önünde bekleyen taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u protesto etti. Taraftarlar, "Seni biz getirdik, biz göndereceğiz" ve "Burası babanın holdingi değil" yazılı pankartlar açarak yönetimine tepki gösterdi.

Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

TAKIMA VE ALİ KOÇ'A TEPKİ

Kafile, buradan takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi. Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, otelin önünde pankart açıp slogan atarak Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.

"SENİ BİZ GETİRDİK, BİZ GÖNDERECEĞİZ"

Taraftarların, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik, "Seni biz getirdik, biz göndereceğiz" ve "Burası babanın holdingi değil" yazılı pankart açtığı görüldü.

Fenerbahçe'ye Gaziantep'te şok: Taraftarlar otelin önünde bekledi

Fenerbahçe'ye Gaziantep'te şok: Taraftarlar otelin önünde bekledi

Fenerbahçe'ye Gaziantep'te şok: Taraftarlar otelin önünde bekledi

Fenerbahçe'ye Gaziantep'te şok: Taraftarlar otelin önünde bekledi
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Maalesef tepki cılız eski taraftar olsaydı gunlerce eve gitmez tepkisini sokaklarda gösterir di bu taraftar ruhunu kaybetmiş taraftar takımda ruh arıyor baronların elinde oyuncak oldu FB şampiyon lugu hak etmiyor bu taraftar seneye seneye seneye Ali Koç ve tayfası hep hayal satıyor gerçek bu maalesef

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Kendime soruyorum,bu kadar zengin bir insan neden bu hakaretleri ve sıkıntıyı çeker.Cevap görevlendirilmişse

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Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Ulann ne oluyorrr, kim uyandırdı bunları,

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

Bunlar hain gsliler olmalı. Gerçek fbli diktatörünü eleştirmez, "gittmeeeeğğğğğeee sana muhtağğcıııızzzz" der.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Yav abi 11 yıldır "Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki andır.” bu sene olmadı seneye kesin şampiyonuz dedik dedik bir şey değişmedi. Kulübün ismini gerçekten kahırbahçe olarak mı değiştirsek

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ordu gitti, fb. taraftarı boruyu .........

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