Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı

Fenerbahçe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Maçta Tadic ve Saint Maximin golleriyle Fenerbahçe öne geçerken, Holse ve Soner Aydoğdu'nun golleriyle Samsunspor eşitliği sağladı.

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Serkan Olguncan

SAMSUNSPOR: Okan, Bola (Dk. 84 Soner Aydoğdu ), Van Drangolen, Satka, Zeki Yavru (Dk. 70 Laura), Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Dimata), Holse (Dk. 84 Soner Gönül), Muja (Dk. 45 Schindler), Mouandilmadji

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao (Dk. 58 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde (Dk. 76 Samet Akaydın), Amrabat, Fred (Dk. 58 Saint Maximin), Szymanski, Kostic (Dk. 58 İrfan Can Kahveci), Tadic, Dzeko (Dk. 81 En-Nesyri)

GOLLER: Dk. 24 Tadic, Dk. 63 Saint Maximin ( Fenerbahçe ) – Dk. 49 Holse, Dk. 88 Soner Aydoğdu ( Samsunspor )

SARI KARTLAR: Kostic, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci, Djiku ( Fenerbahçe ) – Ntcham, Satka, Emre Kılınç, Bola, Bennasser, Mouandilmadji, Thomas Reis (Tek.Dir.) ( Samsunspor )

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor taraftarları seremonide koreografi oluştururken, sol kale arkası tribününde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 'İstiklal Savaşı Gazetesi' koreografisini açtılar. Futbolcular da sahaya meme kanserine dikkat çekmek için pankartla çıkarken, seremoniye futbolcularla birlikte çıkan çocuklar da ellerinde pembe renk balonlarla çıktı. İstiklal marşının okunmasının ardından çocuklar ellerindeki balonu havaya saldı.

1'inci dakikada Mert Müldür'ün yerden pasıyla buluşan Fred ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Okan kurtardı.

6'ncı dakikada Samsunspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrasında sol kanattan son çizgiye inen Kostic'in ön direğe pasında Dzeko gelişine vurdu. Top savunmadan döndü.

24'üncü dakikada Kostic'in soldan ceza sahasına doğru uzun kullandığı tacı Satka kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top takım arkadaşına çarpıp sol çapraza indi. O bölgeye hareketlenen Tadic, topun gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

30'uncu dakikada Bola ceza sahası yayının bir metre kadar önünden yerden yaptığı ortaya Holse'nin gelişine vurduğu topu kaleci Livakovic kornere çıkarttı.

38'inci dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Kostic'in ceza sahasına yerden gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Müldür'ün gelişine vurduğu top kaleci Okan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49'uncu dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası son çizgisinde yerden yaptığı ortada Holse'nin gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1

62'nci dakikada Mouandilmadji'nin aşırtma pasıyla buluşan Schindler'in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına hareketlenen Maximin'e derinlemesine pas gönderdi. Maximin çalımlarla penaltı noktasının sol çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2

65'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında Tadic'in indirdiği topun gelişine vuran Szymanski'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

84'üncü dakikada Fenerbahçe'in çıkarken kaptırdığı top sonrasında Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

85'inci dakikada Fenerbahçe'nin ani atağında topla buluşan En-Nesyri'nin aşırtma şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

88'inci dakikada Laura'nın kafayla verdiği pasta topa buluşan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-2

90'ıncı dakikada Tadic'in pasıyla buluşan En-Nesyri, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut kaleciden döndü. Dönen topu defans kornere çıkarttı.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe defansının hatasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Soner Aydoğdu Samsunspor Fenerbahçe Güncel Futbol Spor

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir Maske yazarı kim? "Üç Silahşorlar"ın devamı niteliğinde olan "Demir Maske" adlı romanın yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster cevapları! Savcı Y. E. kimdir? Yenidoğan Çetesi'nin çökerten kahraman Savcı Y. E. kimdir? Fred cezalı mı? Fred kaç maç cezalı? Fred Bodrum maçında yok mu? Samsunspor'un 2. golünde faul var mı (İrfan Can'a faul yapıldı mı)? İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İstanbul Barosu Başkanı kim oldu? Yenidoğan Çetesi hangi illerde var? Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da Yenidoğan Çetesi var mı? Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)? Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE! Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.