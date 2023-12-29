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Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal oldu.

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Galatasaray yönetimi, futbolculara maçın oynanmayacağını belirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

TFF'YE RESTİ ÇEKTİLER

Ali Koç ve Dursun Özbek ; final maçı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini TFF yönetimine bildirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

MAÇA ÇIKMADILAR

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istedi. Karar kabul edilmediği için 2 takım da maça çıkmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Süper Kupa finali öncesi patlak veren pankart kriz gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan krize karşı siyasiler tek ses oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve birçok siyasi isim Suudi Arabistan'ın skandal kararına tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (27)

Burak Kacar:

Doğru karar atamız yoksa bizde yokuz

Yanıtla85240
İbrahim Demirel:

Yine dünyaya rezil ettiniz. Şampiyonlar ligi yada avrupa ligi maçlarında da bu hareketi yapın. adamsaniz yaparsınız. .

Yanıtla18887
Dursun TEMİZEL:

Neyimizi rezil etmiş söylesene

3189
levent uysal:

orda da yaparlar zoruna mı gitti.

2472
Mete GÖK:

Dedi çöl bedevisi sever koç

2167
ayhan türkoğlu:

Boş konuşma İbrahim

823
süleyman üstün:

dursun ölenlerin yanunda sohbetimize bak

52
haylaz_7367:

inceldiği yerden kopsun

Yanıtla9104
Erol Özçelik:

Allah vatanımızı atamızı sahip cıkanlardan mahrum etmesin

Yanıtla2282
Eclipse Moon34:

Çok geç haber yapıyorsunuz takımlar nerdeyse İstanbul’a döndü :)))))))

Yanıtla387
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