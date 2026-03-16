Ederson ve Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ve Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın hazırlık maçlarına davet edildi. Brezilya, 26 Mart'ta Fransa ve 1 Nisan'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Futbolda milli maçlar için liglere verilecek arada Brezilya, bu süreçte 2 hazırlık maçı yapacak. Sambacılar, 26 Mart'ta Fransa, 1 Nisan'da ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçlar için kadroyu belirledi.

Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson

Defans: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos

Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara

Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
