Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve Belçika'ya hareket etti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiler. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Belçika'ya gidecek.

Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 20.00'da maçın oynanacağı stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ardından Fenerbahçe, TSİ 20.30'da yine karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu'nda maçın son antrenmanını yapacak ve bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Konferans Gilloise Belçika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title