Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas yaparak süren antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son bulduğu aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.