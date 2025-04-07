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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikeri Ali Ferahbot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maç sonrasında ölüm tehditleri aldığını belirtti. Ferahbot, "Beni tanımayanların eleştirilerini anlarım, ancak küfür ve ölüm tehditleri nedir?" diyerek tepkisini dile getirdi. Tepkilerin, Fenerbahçe'nin golü sonrası anlatımının 'abartılı' bulunmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Ancak karşılaşmanın ardından maçın spikeri Ali Ferahbot'tan gelen bir paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MAÇ SONU PAYLAŞTI

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu mücadelede Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1'lik net bir galibiyet alarak önemli bir virajı kayıpsız dönmüş oldu. Maçın anlatımını yapan Ali Ferahbot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDİR?"

Ferahbot, yaptığı paylaşımda kendisine ölüm tehditleri yapıldığını belirterek, "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

TEPKİLERİN SEBEBİ ANLATIMIN ABARTILI OLMASI

Ali Ferahbot'a yönelik tepkilerin, Fenerbahçe'nin attığı golden sonraki anlatımının "abartılı" bulunmasından kaynaklandığı öğrenildi. Trabzonsporlu taraftarlar, bu anlatımı aşırı bulmuş ve sosyal medyada Ferahbot'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSorun Suz:

hamsilerin zoruna gitmiş

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Haber YorumlarıBörü 24:

Otobüs Şöförünü de öldürmek için Ateş etmemişlermiydi? bu gruptan beklenir bu tarz hareketler ama erkek gibi dövüşmüyorlar kaçarak delikanlı değiller.

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