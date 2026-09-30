Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına dair inancının yüksek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında takım ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, "Şampiyonluk yolunda futbolcularım takım olarak inançlı. İçerde atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Bu sezon benim şampiyonluğa inancım çok yüksek. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok"

Ön alan baskısı kuran, rakibi hataya sürükleyen ve hücumda set oyununu iyi oynayabilen bir takım olacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ben her zaman mevcut şartlara ve elimizdeki imkanlara bakarak konuşmaya çalışıyorum. Federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Lukaku biraz Muriqi'e göre fiziksel açıdan gerideydi onu da hallediyoruz. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti artırıyor" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'da daha stratejik müsabakalar oynadıklarını belirten Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün 4-5 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti.

"Duran toplardan 6 gol attık"

Elinde çok kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro bulunduğunu vurgulayan 65 yaşındaki çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Ekibimle zamanımızın büyük bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır evine git dönemi bitti. Bizlerin fazla mesai vermesi lazım. Çok işimiz var. Antrenman planlamak, oynadığın maçı incelemek, o hafta oynayacağın rakibi izlemek ve bunları takıma anlattıktan sonra pratikte sahada göstermek. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsi çalışmanın sonucu. Herkesin görev bölümü var."

İsmail Kartal, bu sezon ligin çok zorlu olduğunu ve şampiyonluk mücadelesi veren takımların geçtiğimiz yıllara göre daha fazla puan kaybedeceğini dile getirdi.

"Topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz"

Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Kartal, "Topa sahip olma oyunu ve kaptırdığımız toplara reaksiyon gösterme kısımlarına çalışıyoruz. Topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Tarzları farklı çok kaliteli oyuncu ama tarzlar farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız" dedi.

"Asensio iyi durumda"

İsmail Kartal, İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum."

"Burası Fenerbahçe, burada herkesin başarılı olma mecburiyeti var"

Futbolcularına, performanslarının iyi olmadığı maçların ardından "futbolda dün yoktur" tavsiyesi verdiğini kaydeden Kartal, "Oyuncularıma kulaklarını tıkayarak oyunlarına konsantre olmalarını söylüyorum. Onlar bazen daha zor olanı deniyor çünkü kendilerini ispatlamak istiyorlar. Onlar iyi olacak ki biz başarılı olacağız. Sorumluluğu önce ben üzerime alıyorum. Burası Fenerbahçe, burada herkesin başarılı olma mecburiyeti var. Her maç bu takım iyi mücadele etmek, iyi futbol oynamak zorunda. Bunları sürekli anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Uzun süredir resmi maçlardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın fizik olarak iyi seviyelere geldiğini de ifade eden Kartal, Romelu Lukaku'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu ve kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacağını kaydetti.

"Ederson başarılı oldukça öz güveni arttı"

Brezilyalı kaleci Ederson'a dair soru üzerine ise Kartal, "Sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi, biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden isteklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça öz güveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi ve kendisi de çok mutlu." yanıtını verdi.

Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile çok iyi anlaştıklarını ve gayet iyi çalıştıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, genç stoper Kojo Oppong'u eski futbolcusu Alexander Djiku'nun desteğiyle transfer ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı