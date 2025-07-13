Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan ayrılan ve altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Tarık Çetin, kadrosuna kattı. Çetin'in 1 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan ayrılan ve altyapısından yetişen Tarık Çetin'i bir yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı

SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin. Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen kaleci Tarık Çetin'le anlaşma sağladı. 28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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