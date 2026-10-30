Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi Dirk Kuyt yönetiminde konuk edecek

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 16 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise bu süreçte 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 12 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor.

Son maçta derbide Galatasaray'a mağlup olarak liderin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, İzmir ekibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

61. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 60 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya, 27 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 9 defa rakibini mağlup etti. İki ekip arasında oynanan 24 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 91 kez fileleri havalandırırken, İzmir ekibi 45 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İzmir'deki karşılaşmada golsüz berabere kalan taraflar Kadıköy'de 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 22 Aralık 1974'te İstanbul İnönü Stadyumu'ndaki maçta 7-1'lik skorla aldı. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 23 Kasım 2001'de 5-0, 3 Eylül 1961'de de 5-1'lik galibiyetleri de bulunuyor. Göztepe ise rakibi en farklı 1970-1971 sezonunda 3-1'lik skorla yendi.

Son 10 maç

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılar arasındaki son 10 lig maçında yine Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, söz konusu süreçte 4 kez galip gelirken, 5 karşılaşma berabere tamamlandı. İzmir ekibi ise 1 maçta hanesine 3 puan yazdırdı.

Takımın başında Dirk Kuyt olacak

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası göreve Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt getirildi. Kuyt, yarınki müsabakada teknik sorumlu olarak maça çıkacak.

Göztepe ligde çıkışa geçti

Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, Süper Lig'e kötü başladı. İlk 6 haftada galibiyet alamayan Göztepe, bu süreçte 3'er mağlubiyet ve beraberlikle son sıralarda konumlandı. Ligin 7. haftasında Eyüpspor maçıyla birlikte galibiyetle tanışan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor ve Çorum FK'yı da yenmeyi başardı ve ligde 3 maçlık seri yakaladı.

Sarı-lacivertliler, ligin en golcü takımı

Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip filelere 23 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 4 mücadelede ise 15 gol buldu. Ligde en iyi averaja (15) da sahip olan Fenerbahçe, en golcü takım konumunda yer alıyor.

Stoilov, 4 maçta 1 kez kaybetti

Göztepe'de 4. sezonunu yaşayan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'ye 5. kez rakip olacak. Deneyimli teknik direktör, ligde Fenerbahçe'ye karşı 3 beraberlik alırken, 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de diz kapağından ameliyat olmasına karar verilen Marco Asensio ile tedavisi süren Nathan Ake, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Derbide yaşanan olayların ardından kırmızı kart gören Archie Brown da cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı