Fenerbahçe Stadyum İsmi Değişikliği İçin Yetki Verildi

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda stadyum isim değişikliği için yönetime yetki verildi. Genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Saracoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerlerde kesinlikle yaşatılacaktır"dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi üyelerin oylarına sunuldu. Salonda yer alan üyeler oy birliğine vardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Tüzük Tadil Tasarısı'nda Sosyal Tesisler bölümü 58. maddeye karşı çıkan kongre üyelerine seslenerek konuşmasına başladı. Koç, "Bana göre gereksiz acıtasyon yapıyorsunuz. 10 üyemiz haklı olarak endişeleri var. Tesislerimizin siyasi partiler tarafından kullanılması. Bize göre hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bizim dönemimizde tesisimizi siyasi partilerin kiralamak istediği olmuştur hiçbirine kabul edilmemiştir. Çok istendiği takdirde bir sonraki genel kurulda bu madde özel bir madde olarak konulabilir" dedi.

"Stadımızın Atatürk isminin taşınmasını sizlerin onayına getirdik"

Genel Kurulu, rekor katılımla gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Koç, "4 senedir özenle çalıştığımız, hassasiyetle ele aldığımız kongre üyelerin yüksek katılımıyla, geri bildirimlerle son haline getirdiğimiz ve bugün kongre üyelerinin görüşleriyle rekor katılımla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 8 bin 500'ün üzerinde katılım var. Bu rekor sayının, kulübümüz için hassas ve önemli konuda dünyanın dört bir yanından gelerek iradesini yansıtan kongre üyelerimizin her birine teşekkürü borç biliriz. Bu sürecin ne başından itibaren tüm çalışmalarımızın başında başta yönetim kurulu üyemiz Fethi Pekin'e, hukuk departmanımızın tümüne, yönetim kurulu üyelerimize, her adımını kullanan iletişim ekibimize ve en büyük alkışı öneri ve yorum ileten kongre üyelerimize teşekkür ederiz. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü herkese örnek olmuş. Camianın kulübünü nasıl sahiplendiğini bugün bir kez daha göstererek farkını ortaya koymuştur. İnşallah bu sahiplenmeyi tribünlerde ve salonlarda da devam ettiririz" şeklinde konuştu.

"Saracoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerlerde kesinlikle yaşatılacaktır"

Saracoğlu ailesiyle yaptıkları görüşmeyi anlatan Başkan Koç, "Stadımızın adının Ata'mızın isminin taşınmasına yönelik son yıllarda gelen görüş, öneri, toplantıdaki sözler, harekete geçmiştik. Bu süreci yönetirken ilk yaptığımız işlerden biri Saracoğlu ailesiyle görüşmek oldu. 'Siz değil, biz size geleceğiz' dediler ve sağ olsunlar kulübe geldiler. Bir türlü konuya giremedik, tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçe'den, Türkiye'den bahsettik. Konuya geldiğimizde ise, Yılmaz bey, 'O konuya girmenize gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi. Konuyu açtırmadı bile, daha sonra tarih turu yaptık. Bizden sonraki yönetimde şunu kendimiz için garanti edebiliriz; Saracoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerlerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Büyük Fenerbahçeli Murat Ülker'i de ziyaret ettik, yapacaklarımızı bilgilendirdik. Konuya sıcak baktığı için teşekkür ederiz. Sponsor soruları oldu, içiniz rahat olsun. Biz her şeyi en detaylı şekilde düşündük. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağla olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün stadının adının Atatürk isminin taşınmasını sizlerin onayına getirdik. Bir gerçek var ki, stadımızın, salonlarımızın, tesislerimizin adı ne olursa olsun, Fenerbahçe O'nun ışığında yürüyecektir. Sizlerin onayının ardından yasal süreçler başlatılacak ve devletimizin gereken onay için kapısını çalacağız. Onların da gerekeni yapacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar: "Hepimize hayırlı olsun"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ise konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Stat isim değişmesi tescili konusunda başkanımız ve yönetim kuruluna tek bir fire olmaksızın oy vereceğinizden en ufak kuşku duymuyorum. Gönülden destekleyen Saracoğlu ailesine şükranlarımızı sunuyor ve Şükrü Saracoğlu'nu minnetle anıyorum. Bu tarihi güne tanıklık etmenin heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Atatürk Stadı şimdiden hepimize hayırlı ve uğurlu olsun." - İSTANBUL