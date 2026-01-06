Haberler

Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Musaba, yeni takımıyla ilk maçına 11'de çıkacak.

  • Fenerbahçe'nin Süper Kupa yarı final maçında ilk 11'i Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem ve Duran'dan oluşuyor.
  • Samsunspor'un Süper Kupa yarı final maçında ilk 11'i Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay ve Mouandilmadji'dan oluşuyor.
  • Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa yarı final maçı Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

KAZANAN GALATASARAY'IN RAKİBİ

Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

levent. Bartu fb. yakışmıyor. bunlar anadolu takımı oyuncusu, bunları gs. versen oynatır mı akıllı olan fb.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! Sürpriz kararla istifa etti
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Dünyaca ünlü futbol takımı, Maduro'nun viral olan eşofmanını giydi