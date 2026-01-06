Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Musaba, yeni takımıyla ilk maçına 11'de çıkacak.
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa yarı final maçında ilk 11'i Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem ve Duran'dan oluşuyor.
- Samsunspor'un Süper Kupa yarı final maçında ilk 11'i Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay ve Mouandilmadji'dan oluşuyor.
- Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa yarı final maçı Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
KAZANAN GALATASARAY'IN RAKİBİ
Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.