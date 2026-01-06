Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

KAZANAN GALATASARAY'IN RAKİBİ

Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.