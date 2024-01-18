Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlanırken, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL