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Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma, koşu, ısınma ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlanırken, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Samsunspor Fenerbahçe Antrenman Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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