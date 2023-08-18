Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına Slovenya'da başladı

Süper Lig'in 2'nci haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına Slovenya'da yaptığı antrenmanla başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından yapılan antrenmanda oyuncuların durumları da değerlendirildi.