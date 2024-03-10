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Fenerbahçe-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor. Ligde oynadığı son 4 maçıkaybeden Pendikspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor. Öte yandan 26 puanla ligin 19. sırasında bulunan İstanbul ekibi, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile ikinci maçına çıkacak.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko.

Pendikspor; Erdem, Serkan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Gökcan, Halil, Thiam, Umut Nayir

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Erhan Sarac:

İsmail Kartal bu son maçı olur Pendik yener şampiyon Galatasaray

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