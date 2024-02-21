Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Parolapara, Asseco Resovia'ya deplasmanda mağlup oldu

Güncelleme:

Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Polonya'nın Asseco Resovia takımına deplasmanda 3-1 yenildi. Rövanş maçı İstanbul'da oynanacak.

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Wouter de Baar (Hollanda), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)

Asseco Resovia: Mordyl, Drzyzga, Louati, Klos, Boyer, Cebulj (Potera, Bucki, Staszewski, Defalco)

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)

Setler: 25-12, 25-17, 22-25, 25-21

Süre: 100 dakika (21, 23, 29, 27)

Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe İstanbul Polonya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TV8.5 canlı izle! (PSV-B.DORTMUND) TV8.5 CANLI 4K İZLE! 21 Şubat TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! EXXEN canlı maç izle! (INTER-ATLETICO MADRID) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 21 Şubat EXXEN spor canlı izle! Liverpool - Luton Town maçı CANLI izle! 21 Şubat Liverpool - Luton Town maçı canlı yayın izle! 21-22 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Cassidy Goldstein nerede ve ne zaman doğdu, buluşunun adı ne? Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada yolculuk yapmak ne demek? Rüyada otobüsle yolculuk yapmak ne anlama gelir? İnci Taneleri günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar? Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Rüyada yengeç görmek ne anlama gelir? Rüyada yengeç ısırması, rüyada yengeç yemek, rüyada yengeç öldürmek ne demek? Rüyada telefon görmek ne anlama gelir? Rüyada telefonla konuşmak, rüyada telefonla konuştuğunu görmek, rüyada telefonda kavga etmek neye işaret eder? Zencefilin faydaları ve zararları nelerdir? Zencefil hangi yemeklerde kullanılır? Zencefil mideye dokunur mu? Zencefil nasıl bir bitkidir? Kefirin faydaları nelerdir? Kefir neyden yapılır, nasıl yapılır? Kefir gaz yapıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title