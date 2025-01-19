Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in takımdaki geleceği belli oldu.

MAAŞININ YARISI ALIP AL-AHLI'YE DÖNECEK

Sarı-Lacivertli ekipte beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek. Suudi Arabistanlı gazeteci Walid Al-Farraj'ın haberine göre, Allan Saint-Maximin tazminatsız ve maaşının yarısını alarak Türkiye'den ayrılacak.

FENERBAHÇE DE PARASINI GERİ ALACAK

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeriyle anlaşma şartlarını konuşurken detaylar da netleşiyor. Haberin devamında; Saint-Maximin'in kış transfer döneminde Al Ahli'ye geri döneceği ve 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosunun Fenerbahçe'ye ödeneceği belirtildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Söz konusu haberde Saint-Maximin'in sık sık idman kaçırdığı aktarılırken Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde 22 maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.