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Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor
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Fenerbahçe, sezon başında sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayıracak. 27 yaşındaki futbolcu, maaşının yarısını alarak Suudi Arabistan'a geri dönecek. Sarı-lacivertliler ise 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosunu geri alacak.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in takımdaki geleceği belli oldu.

MAAŞININ YARISI ALIP AL-AHLI'YE DÖNECEK

Sarı-Lacivertli ekipte beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek. Suudi Arabistanlı gazeteci Walid Al-Farraj'ın haberine göre, Allan Saint-Maximin tazminatsız ve maaşının yarısını alarak Türkiye'den ayrılacak.

Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

FENERBAHÇE DE PARASINI GERİ ALACAK

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeriyle anlaşma şartlarını konuşurken detaylar da netleşiyor. Haberin devamında; Saint-Maximin'in kış transfer döneminde Al Ahli'ye geri döneceği ve 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosunun Fenerbahçe'ye ödeneceği belirtildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Söz konusu haberde Saint-Maximin'in sık sık idman kaçırdığı aktarılırken Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde 22 maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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