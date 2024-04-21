Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.
SARI LACİVERTLİLER SERİYİ 3-2 KAZANDI
Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON
Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar:
- 1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
- 1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
- 1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank
- 1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta
- 1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
- 1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
- 1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
- 1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta
- 2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta
- 2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
- 2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva
- 2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
- 2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
- 2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
- 2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA
- 2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
- 2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
- 2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig
- 2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank
- 2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe
- 2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank
- 2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank
- 2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi
- 2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank
- 2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank
- 2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet
- 2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet