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Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon

SARI LACİVERTLİLER SERİYİ 3-2 KAZANDI

Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.

Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon

Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon

Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar:

  • 1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
  • 1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
  • 1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank
  • 1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta
  • 1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
  • 1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
  • 1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
  • 1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta
  • 2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta
  • 2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
  • 2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva
  • 2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
  • 2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
  • 2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
  • 2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA
  • 2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
  • 2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
  • 2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig
  • 2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank
  • 2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe
  • 2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank
  • 2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank
  • 2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi
  • 2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank
  • 2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank
  • 2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet
  • 2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Fenerbahçe Voleybol Vodafone Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

AYHAN BAYRAK:

Tebrikler bacılar

28
3
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Salih Kandıralı:

Irzzzzz Düşmanı Icardi onların sevincini unutturur.

4
21
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Özer Doğan:

Tebrikler FENERBAHÇEM Dünyanın en büyük Spor Kulübü

17
3
yanıtYanıtla
Abdulhak Myradow:

Tebrikler filenin güzelleri.

12
2
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JY:

HEPSI TAS GIBI GECE NE KUTLARLAR VAR YA OFFF....

5
5
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