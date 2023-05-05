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Fenerbahçe Opet finalde

Fenerbahçe Opet finalde

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi rövanş maçında Fenerbahçe Opet, 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle V.Bank'a 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti 11-15 kazanarak adını finale yazdırdı.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi rövanş maçında Fenerbahçe Opet, 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle V.Bank'a 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti 11-15 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla Sultanlar Ligi Finali'nde Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Salon: V.Bank

Hakemler: Nurper Özbar, Sevim Tuncay

V.Bank: Paola Egonu, Gabriela Guimaraes, Kara Bajema, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Kübra Akman, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Acar Aylin (L)

Fenerbahçe Opet: Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Macris Carneiro, Buse Ünal, Anna Lazareva, Cansu Çetin, Gizem Örge (L)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 86 dakika (26,30,30) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe Spor Haberler

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