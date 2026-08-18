Fenerbahçe-Lyon: Hakem ve Kadrolar
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımları arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: ChobaniHakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown,...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımları arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Muric
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda
Kaynak: AA