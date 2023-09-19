Fenerbahçe, Nordsjaelland maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçla devam etti. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.