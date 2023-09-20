Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında yarın sahasında Nordsjaelland'i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

FERDİ, EMRE VE BARTUĞ DÜZ KOŞU YAPTI

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve UEFA listesinde yer almayan Luan Peres ile Lincoln Henrique antrenmanda yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Emre Mor ve Bartuğ Elmaz takımdan ayrı düz koşu yaparken, Ferdi Kadıoğlu da dinlendirme amaçlı olarak düz koşu gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında yarın saat 19.45'te Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk edecek.