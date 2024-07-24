Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini KAP'a bildirdiği Youssef En-Nesyri, transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Faslı yıldızı sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco karşıladı.

KAP AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

Youssef En-Nesyri, anlaşmanın ardından sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Faslı golcüyü taşıyan uçak saat 15.15 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

TARAFTARLARLA KUCAKLAŞTI

Youssef En-Nesyri, havalimanı çıkışında çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli taraftarları selamlayan Faslı golcü, çağrılara kayıtsız kalmayarak yanlarına gitti. Kendisini bekleyen Fenerbahçelilerin formalarını ve atkılarını imzalayan 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. En-Nesyri daha sonra kendisini almaya gelen araca binerek havalimanını terk etti.

FENERBAHÇE'DEN NESYRI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak teknik direktör Jose Mourinho üzerinden En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.

İşte o paylaşım;

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısına gireceği sırada Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili, "Hayırlı olsun" dedi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylelikle Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulan bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

KARİYERİ

Son olarak 5 sezondur İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen En-Nesyri, çıktığı 196 maçta 73 gole imza attı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 20 golle tamamladı. En-Nesyri, İspanya'da Sevilla dışında Leganes ve Malaga formaları da giydi. Faslı forvetin milli formayla ise 60 maçta 17 golü bulunuyor.