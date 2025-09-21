Haberler

Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı: Sadettin Saran

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, geçerli 24 bin 393 oy içinde 12 bin 325 oy alarak kulübün 38. başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 068 oyla seçimde ikinci sırada yer aldı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Ali Koç'un sandığından Saran çıktı

Olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37. sandıkta oylarını kullandı.

Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç'a ise 257 oy çıktı.

Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan da Sadettin Saran zaferle ayrıldı. Kongre üyeleri Saran'a 277, Koç'a ise 226 oy verdi.

Fenerbahçe'nin 38. başkanı

Olağanüstü seçimli genel kurulda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Sıra

Başkan

Dönem

1

Ziya Songülen

1907-1908

2

Ayetullah Bey

1908-1909

3

Tevfik Haccar Taşçı

1909-1910

4

Hakkı Saffet Tarı

1910

5

Galip Kulaksızoğlu

1910-1911

6

Osman Fuat Efendi

1911-1912

7

Hamit Hüsnü Kayacan

1912-1914

8

Hulusi Bey

1914-1915

9

Sabri Toprak

1915-1916, 1923-1924

10

Nazım Bey

1916-1918

11

Nuri Sekizinci

1918-1919

12

Ömer Faruk Efendi

1920-1923

13

Nasuhi Baydar

1924-1925

14

Ali Naci Karacan

1926-1927

15

Muvaffak Menemencioğlu

1928-1932

16

Sait Selahattin Cihanoğlu

1932-1933

17

Hayri Celal Atamer

1933-1934

18

Şükrü Saracoğlu

1934-1950

19

Ali Muhiddin Hacıbekir

1950-1952

20

Osman Kavrakoğlu

1952-1953, 1954-1955

21

Bedii Yazıcı

1953-1954

22

Zeki Rıza Sporel

1955-1958

23

Agah Erozan

1958-1960

24

Medeni Berk

1960

25

Hasan Kamil Sporel

1960-1961

26

Razi Trak

1961-1962, 1980-1981

27

İsmet Uluğ

1962-1966

28

Faruk Ilgaz

1966-1974, 1976-1980, 1983-1984

29

Emin Cankurtaran

1974-1976

30

Ali Şen

1981-1983, 1994-1998

31

Fikret Arıcan

1984-1986

32

Tahsin Kaya

1986-1989

33

Metin Aşık

1989-1993

34

Güven Sazak

1993-1994

35

Hasan Özaydın

1994

36

Aziz Yıldırım

1998-2018

37

Ali Koç

2018-2025

Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Yönetim kurulu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
