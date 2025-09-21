Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı: Sadettin Saran

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Ali Koç'un sandığından Saran çıktı

Olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37. sandıkta oylarını kullandı.

Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç'a ise 257 oy çıktı.

Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan da Sadettin Saran zaferle ayrıldı. Kongre üyeleri Saran'a 277, Koç'a ise 226 oy verdi.

Fenerbahçe'nin 38. başkanı

Olağanüstü seçimli genel kurulda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Sıra Başkan Dönem 1 Ziya Songülen 1907-1908 2 Ayetullah Bey 1908-1909 3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910 4 Hakkı Saffet Tarı 1910 5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911 6 Osman Fuat Efendi 1911-1912 7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914 8 Hulusi Bey 1914-1915 9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924 10 Nazım Bey 1916-1918 11 Nuri Sekizinci 1918-1919 12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923 13 Nasuhi Baydar 1924-1925 14 Ali Naci Karacan 1926-1927 15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932 16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933 17 Hayri Celal Atamer 1933-1934 18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950 19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952 20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955 21 Bedii Yazıcı 1953-1954 22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958 23 Agah Erozan 1958-1960 24 Medeni Berk 1960 25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961 26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981 27 İsmet Uluğ 1962-1966 28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984 29 Emin Cankurtaran 1974-1976 30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998 31 Fikret Arıcan 1984-1986 32 Tahsin Kaya 1986-1989 33 Metin Aşık 1989-1993 34 Güven Sazak 1993-1994 35 Hasan Özaydın 1994 36 Aziz Yıldırım 1998-2018 37 Ali Koç 2018-2025

Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Yönetim kurulu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz