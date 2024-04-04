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Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesi ve yabancı hakem ile oynanması yönündeki talebini reddetti.

FENERBAHÇE U19 İLE ÇIKACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin, " Süper Kupa'yı Mayıs ayının sonunda, yabancı hakem ve yabancı VAR ile oynayalım" talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi. TFF, Süper Kupa tarihinin daha önceden iki kulüple birlikte belirlendiği için Fenerbahçe'den gelen bu talebe olumsuz yanıt verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'nin talebini reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkacak.

Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi

"ERTELEME BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili dün açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Farklı bir şey gelmedikçe, bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz. İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu konuda başvuru yaptık. Erteleme bekliyoruz. Maça U19 Takımı ile çıkarsak, 90 dakika sürmeyecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi

7 NİSAN'DA OYNANACAK

Fenerbahçe'nin resmi başvurusunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-lacivertlilerin talebini olumsuz cevapladı. Süper Kupa'nın 7 Nisan'da oynanması netleşti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Sinan Bulduk:

Hahaha kıvırmaya başladılar , ısınmaya u19 çıkarsın , maça A takım ile çıkarsınız?? u19 la çıkın 10-12 tane yersiniz ??

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Haber insanı:

Bu fenerbahçe var ya.. acınası bir takım oldu yazık çok yazık. Ali koç oyuncağı yaptı kocaman camiayı

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