Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündem olan ve sarı-lacivertlilerin Türkiye futbol Federasyonu'na şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı. Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında da maç verilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor- Fenerbahçe maçını yöneten ve verdiği kararlarla tartışmalara neden olan hakem Cihan Aydın için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak bir karar geldi.

FIFA KOKARTI ELİNDEN ALINDI

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; TFF, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.

BU HAFTA MAÇ VERİLMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun ortak aldığı bu karar, kısa sürede Türk futbolunun gündemine oturdu. Öte yandan Merkez hakem Kurulu, hakem Cihan Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında maç vermedi.

ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı,düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!" ifadelerini kullanmıştı.

"BU ARTIK SKANDAL BİLE DEĞİL"

Basın toplantısında Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak." açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig Antalyaspor Cihan Aydın Fenerbahçe Türkiye Futbol Aydın Spor

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
500

Yorumlar (7)

ahmet guzel:

herşey fenerin elinde zaten federasyon Fenerbahçe

34
49
yanıtYanıtla
Raşit Tanış:

İyi olmuş beter olsunlar bunların kime hizmet ettikleri bile belli değil keşke sadece cihan Aydın olmasa yan hakemleri de alsınlar ellerinden fifa kartlarını acun ılıcanın dediği gibi hata yapanı diskalifiye edeceksin her hafta hakem kalmayacak ondan sonra yabancı hakem gelecek sorun bitecek tek çare bu değilse galatasay 58 haftada 1 adet kırmızı değil 108 haftada bile kırmızı görmez sistem belli gs ye işliyor

48
22
yanıtYanıtla
MGk:

Okan Hoca'ya laf edenlere bak

23
37
yanıtYanıtla
huseyin eskin:

Hakemler de hata yapamöıyor muydu? 17 kulüp bir araya gelip imza toplamıştınız ya, ne oldu o günlere, unutuldu mu? Adalet değil ayrıcalık bekleyen minik kulüpçük sizi

17
23
yanıtYanıtla
Tugberk null:

Acun ve Ali . Ağlaya ağlaya bir hal oldunuz. Ne yaparsanız yapın şampiyon olamayacaksınız. Herkesi birbirine düşürdünüz düşman ettiniz

5
12
yanıtYanıtla
MASUMANE3438:

hakemler fener lehine nasıl rahat kara verecek bu olaydan sonra????

0
1
yanıtYanıtla
Kerem Sevimli:

TS taraftarıyım ve tüm taraftarların benim gibi düşünmeleri gerekiyor! Bir hakem kasıtlı bir şekilde hd kameralar varken bir taraf lehine ve ya aleyhine düdük çalıyorsa o hakemin gözünün bakmadan ülke futbolunda tiktirmek lazım

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Ataşehir, Kağıthane, Tuzla, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 2-3 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 2 Ekim Çarşamba Leyla 4. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki!
title