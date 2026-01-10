Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı aldığını gören Arda hemen telefona sarıldı
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe için sosyal medya paylaşımı yaptı. Arda'nın eski takımını tebrik ettiği mesaj kısa sürede gündem oldu.
- Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazandı.
- Arda Güler, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından tebrik paylaşımı yaptı.
- Arda Güler'in paylaşımı, Fenerbahçe taraftarlarından yoğun ilgi ve olumlu yorumlar aldı.
Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı müzesine götürmesinin ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncularından Arda Güler de şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
PAYLAŞIM KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Arda Güler'in Fenerbahçe'yi tebrik eden paylaşımı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini gördü. Sarı-lacivertli futbolseverler, milli yıldızın mesajına çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılık verdi.
FENERBAHÇE CAMİASINDAN YOĞUN İLGİ
Arda'nın paylaşımı, Fenerbahçe camiasında "bağ kopmadı" yorumlarına neden olurken, taraftarlar milli futbolcunun takıma olan desteğini olumlu karşıladı.
